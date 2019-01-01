Руководство АКПП CVT JF011E (RE0F10A) RE0F06A

Полезная информация | Типичные неисправности | Ремонт

Модификация вариатора CVT RE0F10A была предназначена для переднеприводных и полноприводных автомобилей марки Ниссан с объемом от 1,6 до 2,5 литров. По мнению многих специалистов, данная трансмиссия является одной из лучших разработок вариаторов в мире. Фактически модификации трансмиссии CVT JF011 представляет собой вариатор второго поколения, в котором управление осуществлялось при помощи полностью автоматической системы. Вариатор устанавливался на автомобиле Митсубиси, Ниссан, Рено и ряд американских автомобилей марки Додж. В настоящее время трансмиссия является одной из самых распространенных автоматических коробок типа вариатор в мире.

РЕМОНТ ВАРИАТОРА JF011E. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ (ССЫЛКА)

АКПП CVT JF011E зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Это надежная коробка, которая отличается долговечностью работы и неприхотливостью в обслуживании. Также необходимо отметить ее доступную стоимость. Одной из особенностей данной автоматической коробки передач является использование сразу двух фильтров. Тем самым обеспечивается максимальное качество системы смазки, в свою очередь это позволяет продлить срок службы трансмиссии. Данную особенность с двумя фильтрами необходимо помнить при выполнении сервисных работ. После пробега в 50-60 тысяч километров необходимо провести замену масла в коробке передач. Одновременно с маслом меняется сразу два фильтра.

Состояние масла с пробегом 74.000км. JF011

Какое масло заливать в вариатор JF011?

Масло Nissan CVT Fluid NS2 код - KLE52-00004

Масло Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J1:

код S0001401 — бочка 20 л

код S0001610 — канистра 4 л

код MZ313973 — канистра 1 л

Масло Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J4:

код MZ320185, емкость 1 л

код MZ320261, емкость 1 л Genuine CVT Fluid Eco J4

код MZ320262, емкость 4 л Genuine CVT Fluid Eco J4

Масло Nissan NS-3, вариаторного типа, CVT NS-3, минеральное (для машин 2013- по н.в. г.в.)

Nissan NS-3 вышло на замену NS-2 и по характеристикам соответствует DIA QUEEN CVTF-J4. Масло одинаковое и взаимозаменяемое. (По информации)

код KLE53-00004, емкость 4 л

код 999MP-NS300P, емкость 1 л

код KLE53-00002, емкость 20 л

Масло ELF ELFMATIC CVT

Масло MOPAR CVTF + 4

фасовка 0, 946 л (кварта), артикул 05191184AA,

фасовка 3, 785 л (галлон), артикул 05191185AA,

фасовка 1 л, артикул 68004937EA,

фасовка 4 л, артикул 68004942EA

При проведении сервисных работ рекомендуется использовать оригинальные запчасти и смазочные составы, которые одобрены заводом изготовителем. Попытки сэкономить на качестве масла неизменно приведут к проблемам при эксплуатации автомобиля. Также отметим тот факт, что вариатор обладает сложной конструкцией и предъявляет повышенные требования к профессиональному уровню мастеров, которые выполняют ремонтные работы. Поэтому при необходимости проведения ремонта следует обращаться исключительно в оригинальные сервисные центры.

При правильной эксплуатации данная коробка передач может с легкостью пробежать более 200 тысяч километров без необходимости сложных ремонтных работ. В отдельных случаях из строя выходит сальники насоса и прокладки поддона картера. Ремонтные работы в данном случае заключается в замене сальников и прохудившихся прокладок. В редких случаях отмечается износ шестеренок, что вынуждает производить достаточно сложный и дорогостоящий капитальный ремонт коробки передач.

Схема JF011E_RE0F06A_RE0F10A

JF011E

Stall Test RE0F10A_JF011E_RE0F06A

Вариатор JF011E Какое масло | Сколько масла

Замена масла в JF011 инструкция